Момент задержания россиян в Минске. Фото: скрин видео

Сотрудник российских спецслужб в интервью с военкором kp.ru Александром Коцем раскрыл полную картину провокации Службы безопасности Украины по похищению 33 россиян в Минске перед выборами президента Республики.

По словам источника, как только все произошло, для компетентных органов сразу же наступила ясность.

- Она наступила давно – еще когда наши граждане были задержаны в Минске. Уже тогда было установлено, что за происходящим стоят спецслужбы Украины. Было 100-процентно доказано, что авиабилеты для группы покупались конкретными лицами на территории Украины, а фейковые номера телефонов приобретались "заочным путем" из Киева, - рассказал информатор спецкору.

Также собеседник отметил, что в последнее время появились новые данные, которые еще больше указывают на причастность украинской стороны к организации этой спецоперации, которая, кстати, с треском провалилась, если исходить из ее итогов.

Ранее сайт kp.ru о том, кто был автором провокации. По данным нашего источника, этих людей можно найти в доме № 5/7 на улице Паторжинского в Киеве. Там находится 5-е Управление Департамента контрразведки Службы Безопасности Украины. В нем сидят четыре человека, которые и имеют, со слов сотрудника росспецслужб, отношение к произошедшему инциденту с россиянами.

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