Пашаев может оказаться в одном СИЗО вместе с Ефремовым

Пашаеву грозит тюремный срок за нарушение адвокатской этики в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете по правам человека не исключили, что адвоката Эльмана Пашаева может ждать арест за подстрекательство лжесвидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, произошедшем 8 июня на Садовом кольце.

Член СПЧ Ева Меркачёва заявила, что защитнику актёра может грозить уголовная ответственность, если будет доказано, что он подговаривал очевидцев аварии давать ложные показания в зале суда и вводить судью Елену Абрамову в заблуждение.

«Сейчас, насколько я знаю, рассматривается вопрос по поводу трёх лжесвидетелей. Говорят, что, возможно, то, что они говорили, — это как раз было лжесвидетельство, и это статья Уголовного кодекса. Если эти люди скажут, что их научил так говорить Пашаев, Пашаева привлекут, плюс у него ещё гораздо более серьёзная будет статья в итоге. Я так понимаю, что он может оказаться в том же СИЗО [что и Ефремов - прим.ред.]», - сказала Меркачёва в эфире радио «Говорит Москва».

Напомним, что во время рассмотрения дела Ефремова Эльман Пашаев вызвал свидетелей, которые утверждали, что актер не находился на водительском сиденье. При этом адвокат настоятельно просил перенести процесс, чтобы дождаться «того самого» свидетеля, который может подтвердить факт невиновности актера в страшной аварии. Также судья неоднократно в процессе заседаний делала замечания Пашаеву, который не соблюдал правила суда. Защитник перебивал выступающих и оскорбительно обращался к защите пострадавших.