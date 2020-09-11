Главный способ защиты от коронавируса осенью назвал член-корреспондент РАН

Маска и перчатки - лучшая профилактика от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На данный момент в России тестируется вакцина от коронавируса. Однако массовая вакцинация населения запланирована на 2021 год. О том, как защитится от вируса этой осенью в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По наблюдению специалиста, многие граждане сегодня забыли про меры безопасности в общественных местах. При этом ношение масок и перчаток необходимо в условиях пандемии.

«Я уже 2 недели хожу на работу, как преподаватель в университете. И должен заметить, что 70% студентов маски не носят. Гораздо больший процент людей моего возраста, то есть старше 60, наоборот использует средства защиты. Поэтому считаю, что осенняя слякоть – далеко не самое главная проблема в распространении вируса. Очень важно сейчас - ставить барьерную защиту»,- высказался Сергей Нетесов.

Также член-корреспондент РАН отметил, что коронавирус является плохо изученной болезнью. Поэтому на данный момент сложно однозначно сказать, останется ли он надолго, как полагают эксперты ВОЗ, либо удастся победить новый вирус с помощью вакцины.

«Конечно есть шансы на то, что этот вирус останется в циркуляции. Особенно если он изменится, будет менее патогенным и более передаваемым, но ведь подобное происходит не впервые. Вирус гриппа, гепатита, ротавирус тоже появились внезапно. Однако к ним мы уже приспособилось»,- напоминает Сергей Нетесов.

По мнению профессора, на данный момент победа над коронавирусом подразумевает формирование иммунитета к болезни, и переход вируса в ослабленное состояние. Однако эксперт также допускает, что есть возможность полного исчезновения вируса.

Напомним, ранее сайт kp.ru спрашивал у врача имунолога-аллерголога о времени формирования национального иммунитета к коронавирусу. Эксперт отметил, что с учетом летнего периода изоляции, на данный момент сложно сделать точные прогнозы в этом вопросе.