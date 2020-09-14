Более 250 москвичей сделали вакцины от коронавируса за минувшие 5 дней

Более 250 жителей Москвы за минувшие 5 дней сделали прививку от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 250 жителей Москвы за минувшие 5 дней сделали прививку от коронавируса. Специалисты оперштаба столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщают, что большинство из них чувствуют себя отлично.

"За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых семи открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Абсолютное большинство чувствует себя отлично - 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", - сказали в штабе. Эксперты также отметили, что еще у 25% наблюдается небольшое повышение температуры.

В рамках исследования вакцину добровольцам будут вводить в два этапа с разницей в 21 день. Врачи постоянно следят за состоянием вакцинированных по телефону и через специальное приложение. Отмечается, что предложить свою кандидатуру для участия в тестировании может каждый совершеннолетний гражданин России с Московским полисом ОМС, который не испытывал симптомов ОРВИ за 2 недели до вакцинации. Для женщин также необходим отрицательный тест на беременность. В течение следующих трех месяцев испытуемым не рекомендовано планировать зачатие ребенка.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что более 40 тысяч москвичей подали заявку на участие в тестировании. Врачи уже начали осмотр добровольцев. По итогам результатов анализов и первичного обследования будут выбраны кандидаты, у которых нет противопоказаний к вакцинации. На данный момент вакцина «Sputnik V» проходит 3 фазу исследований, которая продлится 180 дней.