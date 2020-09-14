Reuters: Врачи рассказали о ступоре Навального при госпитализации

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи «Скорой помощи» в Омске при госпитализации Алексея Навального не выявили у него проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови, они якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в медицинских кругах.

По словам одного из собеседников издания, диабет врачи сразу исключили, поскольку первые же анализы якобы показали результат в пределах нормы, «с углеводным обменом проблем не было». Другие неназванные источники утверждают, что уровень сахара в крови блогера не был аномальным. Еще один собеседник агентства заявил: «Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, и он ничего не мог объяснить».

Между тем, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев отвергает эти заявления. Говоря о предполагаемом отравлении оппозиционера, он сказал, что таких симптомах нигде даже не упоминалось: «Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного не было у пациента».

Как писал сайт kp.ru, ранее врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили, что больной идет на поправку, уже даже встает с койки и может ходить по палате.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи «Скорой помощи» экстренно его госпитализировали и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания. После этого блогер впал в кому. а позже его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».

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