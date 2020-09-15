Последние новости на утро 15 сентября 2020: NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

«КП» – о последних новостях на утро 15 сентября 2020 года Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 15 сентября 2020 года. Оппозиционер Алексей Навальный не собирается оставаться в Германии навсегда, после полного выздоровления он намерен вернуться на Родину, чтобы продолжать свою деятельность. Об этом ночью сообщила газета The New York Times со ссылкой на «высокопоставленного представителя» органов безопасности ФРГ, который согласился поделиться с журналистами информацией на условиях анонимности.

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