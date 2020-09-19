Стала известна цена двух препаратов препарата от коронавируса

Стала известна цена препарата от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в российской компании «Р-Фарм», которая специализируется на разработке, производстве и продаже высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники, назвали отпускную цену на препарат для лечения заболевания COVID-19 под названием «Коронавир». Одну упаковку из 50 таблеток можно будет купить в аптеках за 11 550 рублей.

Ранее стало известно о том, что лекарство против коронавируса «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей. В одной такой упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. Об этом рассказал генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

Таким образом, названа цена обоих отечественных препаратов от коронавируса, которые министерство здравоохранения России разрешило применять при амбулаторном лечении больных COVID-19. Раньше «Арепливир» и «Коронавир» можно было применять только в больницах. Оба лекарства будут отпускаться пациентам по назначению лечащего врача.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первое российское противовирусное средство от COVID-19 разработано на основе действующего вещества под названием фавипиравир, которое изначально создали японские специалисты. Со временем срок патентной защиты этого препарата истек, и право производить лекарства на его основе получили, в том числе, и российские фармакологические компании.

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