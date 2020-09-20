"Каждый год теряем по Полтаве!": Николай Азаров рассказал про убыль населения на Украине

Экс-премьер Украины объяснил, что огромная доля этих украинцев давно осела в России, получив гражданство. Фото: REUTERS

Численность населения Украины в последние годы неуклонно сокращается. От восьми до десяти миллионов граждан страны находятся за рубежом на заработках. Об этом в интервью специальному корреспонденту kp.ru Александру Коцу рассказал бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. По его словам, в 1991 году на Украине было примерно 52 миллиона жителей. Сейчас же их осталось чуть более 32 миллионов.

- По хитрым подсчетам украинских чиновников, которые основаны на потребление хлеба, молока и мяса, жителей Украины в стране осталось 37 миллионов. Если не считать Донбасс и Крым, то 32 миллиона. Куда же делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости страны? Физическая убыль Украины составляется 300 тысяч человек в год. Каждый год мы теряем по Полтаве! Оставшийся миллион человек – это миграция, - рассказал Николай Азаров.

Экс-премьер Украины объяснил, что огромная доля этих украинцев давно осела в России, получив гражданство, остальные – в Европе и Америке. Судя по пассажиропотоку между Украиной и РФ, сезонными рабочими стали два миллиона человек.

- У меня в Facebook подписчики из 67 стран мира. Едва ли меня читают жители Австралии или Кореи. Это все наши эмигранты, которых судьба туда забросила, - добавил политик.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, среди населения Украины выросла доля русских. Так, по состоянию на конец прошлого года в стране насчитывалось 37 миллионов 289 тысяч лиц населения, но лишь 75% из них указали свою принадлежность к украинскому этносу.

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