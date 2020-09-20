"Бедной страной американцам проще управлять": Николай Азаров предупредил белорусов о последствиях революций

ЕС и США нужна слабая Белоруссия, чтобы превратить ее народ в озлобленное на Россию стадо, считает политик Фото: REUTERS

Европейские реформы «вырезали» почти 4,5 тысячи украинских предприятий. Если попытки Европы вмешаться во внутренние дела Белоруссии приведут с революции, судьба заводов республики будет тоже незавидна. Такое мнение выразил в интервью специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

- Евросоюзу не нужен конкурент, как и американцам. Им нужна слабая Белоруссия, чтобы превратить ее народ в озлобленное на Россию стадо. Бедной страной проще управлять. С первой «оранжевой» революции на Украине прошло 15 лет, а мы уже имеем поколение, которое в школах учат, что Россию – агрессор и варвар. Мол если бы не Россия, жили бы как в Швейцарии, - отметил Николай Азаров.

Политик добавил, что это является тотальной пропагандой, исключающей другие точки зрения. По мнению экс-премьера Украины, то же самое ждет и Белоруссию - в случае, если произойдет революция.

Ранее сайт kp.ru писал, что Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала на закрепление во внешнеполитическом арсенале Европы курса на смену власти в Белоруссии путем санкций, давления и пропаганды. Она отметила, что европейские санкции противоречат цели восстановления стабильности и налаживания диалога в республике.

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