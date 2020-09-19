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Сообщение о смерти Михаила Борисова опровергли его родные

Михаил Борисов, ведущий телелотереи «Русское лото», госпитализирован
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 19 сентября, "Пятый канал" сообщил, что умер Михаил Борисов – ведущий всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».

Это сообщение опровергли родные артиста:

"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сказала сестра Михаила Борисова агентству городских новостей "Москва"

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 71-летнему Михаилу Борисову стало плохо во время съемок очередного выпуска телелотереи, вызвали «Скорую помощь». Врачи доставили его в одну из московских клиник с воспалением легких для более тщательного обследования.

Отмечалось также, что у ведущего диагностировали пневмонию, медикам пришлось ввести пациента в состояние искусственной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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