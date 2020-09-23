Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 23 сентября 2020 года

Алексей Навальный продолжает реабилитацию в клинике Шарите Фото: EAST NEWS

Алексей Навальный постепенно приходит в себя в стенах немецкой больницы "Шарите". На днях он потребовал от российских силовиков вернуть одежду, которая была на нем в день госпитализации.

- Моя одежда — очень важный вещдок, - считает Навальный.

Политик уверен, что на ней могут быть следы "Новичка", которым его, якобы, отравили.

- Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль, - заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление.

При этом ранее пресс-секретарь Алексея Киры Ярмыш в социальных сетях заявляла, что "вещи Алексея забрала с собой Юля [жена оппозиционера]. Она сказала, что не позволяет их изъять". Эту несостыковку обнаружил политолог Леонид Дегтярев.

Тем временем сотрудники полиции продолжают проверку по факту госпитализации политика.

- Опрошено около 200 человек. Доследственная проверка продолжается, - сообщили в прес-службе ведомства.

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