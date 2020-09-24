Глава Минздрава заявил о снижении числа тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ Фото: REUTERS

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России, которые находятся в тяжелом состоянии, постоянно уменьшается. Об этом в четверг, 24 сентября, рассказал глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире ТАСС на всероссийской акции «Неделя здоровья».

- Несмотря на колебания заболеваемости в регионах, мы видим, что число тяжелых пациентов, зараженных коронавирусом, остается стабильным и снижается месяц от месяца, - сообщил министр.

Михаил Мурашко подчеркнул, что это способствуют единые правила лечения инфицированных, которые министерство здравоохранения России называет «временные методические рекомендации».

Ранее глава ведомства говорил, что людям, которые уже перенесли коронавирус и получили иммунитет к заболеванию, делать прививку в этом сезоне не следует.

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшней встрече с главами регионов президент России Владимир Путин говорил, что эпидемиологическая ситуация в стране лучше, чем в других государствах, где вводят жесткие ограничительные меры.