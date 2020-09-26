Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 26 сентября 2020 года

Выписанный из берлинской клиники "Шарите" российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает проходить курс реабилитации в Германии. Фото: REUTERS

Выписанный из берлинской клиники "Шарите" российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает проходить курс реабилитации в Германии. По оценкам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, весь процесс займет по меньшей мере несколько недель.

Ранее политик уже благодарил медицинский персонал немецкой клиники, а теперь - спустя месяц после инцидента - очередь дошла и до омских специалистов, которые оказали Навальному первую помощь и несколько дней занимались его лечением.

У себя в социальных сетях блогер написал, что российские врачи подарили ему дополнительные 15–20 часов жизни. Он также сказал "спасибо" пилотам, принявшим решение об осуществлении вынужденной посадки, чтобы появилась возможность госпитализировать оппозиционера, которому стало плохо на борту самолета.

"Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», - написал Навальный в Instagram.

Тем временем, в российском Совете Федерации ответили на беспочвенные обвинения в причастности нашей страны к случившему с оппозиционером и на предложение сенаторов США о введении новых санкций в этой связи.

Напомним, что американцы хотят наложить ограничительные меры на лиц, якобы замешанных в "отравлении" Навального нервно-паралитическим веществом из серии "Новичок". Именно эту версию активно продвигает Запад, при этом какие-либо доказательства присутствия яда в крови блогера до сих пор не представлены, несмотря на многочисленные запросы.

- Эта инициатива сенаторов США не вписывается ни в какие международные нормы и является беспределом. Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков - и после этого санкции?, - сказал сенатор Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

Он добавил, что если закон о санкциях все же будет принят, то Россия в ответ введет ограничительные меры против всех американских парламентариев, проголосовавших "за".

В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что предъявляемые Западом "улики" в ситуации с Навальным очень сомнительны с юридической точки зрения. Действия и заявления Германии настолько "отлажены", что вызывают много вопросов. Один из них - не является ли случившееся "очередной постановкой на тему мистического применения химического оружия". По мнению МИД, инцидент был политизирован, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции ОЗХО.

Даже сам разработчик яда, которым якобы отравили Навального, не верит в сказанное немецкими медиками и властями. Леонид Ринк внимательно рассмотрел фотографии блогера и не увидел у пациента главных симптомов поражения "Новичком" - сужения зрачков и спазма мышц.

Также при отравлении нервно-паралитическим ядом Навальный должен был почувствовать первые симптомы уже через несколько минут. Спустя 10 минут, обычно, уже наступает смерть. Поэтому Ринк уверен: блогер не мог принять "Новичок".

«Дальше рассказывайте, о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или чем-нибудь еще», - добавил эксперт.

Напомним, что Навальному стало 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сделал вынужденную посадку в Омске, где медики диагностировали у политика нарушение обмена веществ. Яда в анализах крови и мочи блогера не нашли.

В немецкую больницу Навального доставили в состоянии комы по настоянию его родных. Недавно стало известно, что жизни оппозиционера уже ничего не угрожает.

Политик провел в "Шарите" 32 дня. Реабилитация продолжается.