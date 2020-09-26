Не допустили к полету: один из курсантов чудом выжил при крушении самолета под Харьковом

На борту Ан-26 находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба Фото: Кадр видео

Одному из курсантов Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба несказанно повезло: он должен был принимать участие в учебно-тренировочном полете в пятницу, но его не допустили к полету. Таким образом, молодей человек не попал в разбившийся под Харьковом самолет Ан-26.

Об этом в ночь на субботу сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По уточненным данным ведомства, на борту самолета в момент авиакатастрофы находилось не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27: двадцать курсантов и семь членов экипажа.

«Одного курсанта не допустили к выполнению полета», - пояснили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 25 сентября при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета. Погибли 25 человек. Выжили только двое, их госпитализировали с травмами и ожогами, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, у него обожжено 90% тела.

Ранее сообщалось, что перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя.

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В МВД Украины сообщили, что на борту АН-26 было 24 человека - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они проводили учебный полет (подробности).

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