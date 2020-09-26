Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020: в Харьковской области объявили день траура

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 Фото: Кадр видео

В Харьковской области объявили субботу, 26 сентября, днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу обладминистрации сообщило городское издание Depo.Харьков.ua.

По распоряжению главы области Александра Кучера в этот день будут приспущены все флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а руководителям телерадиокомпаний предложат изменить программы теле- и радиопередач.

Тем временем врачи городской больницы неотложной медицинской помощи спасают жизнь одному из пострадавших при крушении, его оперируют. Состояние пациента медики оценивают как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что выжили только двое, оба госпитализированы с травмами и ожогами, второй находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, в общей сложности 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли.

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