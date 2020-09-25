Причина авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020: пилот успел сообщить про отказ двигателя

На борту Ан-26 находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба Фото: Кадр видео

К этому часу на Украине назвали предварительную причину авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. По версии министерства обороны Украины, самолет потерпел крушение из-за отказа двигателя. Об этом изначально со ссылкой на источник в венном ведомстве Незалежной сообщило издание depo.ua.

Позже глава Харьковской обладминистрации (ОГА) Алексей Кучер подтвердил эту информацию. По его данным, перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя, а потом самолет упал.

«Я знаю, что специально иногда отключают на учениях один из моторов... Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – непонятно. Это уже будет устанавливать следствие», - отметил губернатор.

Кроме того, Алексей Кучер со ссылкой на слова руководителя Университета Воздушных сил объяснил, почему учебно-тренировочный полет проводился в темное время суток: «в рамках учебной программы».

Один из пострадавших при крушении самолета, по его словам, находится «в тяжелейшем состоянии, около 90% ожогов тела», второй – в удовлетворительном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в общей сложности, по уточненным данным правоохранительных органов, – 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа.

В результате авиакатастрофы погибли 22 из них, двоих госпитализировали с травмами и ожогами. Продолжаются поиски ещё четверых, их судьба пока неизвестна.

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