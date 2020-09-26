Бабье лето вернется в столичный регион, заявил специалист

Бабье лето повторится в столичном регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев уверен, что бабье лето в Москве и области может еще повториться.

Он рассказал, что в эти выходные погода ожидается теплая и сухая. Столбики термометров достигнут 22 градусов тепла.

Но уже в понедельник и вторник ожидается похолодание, и возможны кратковременные дожди. Однако в середине недели погода снова порадует жителей и гостей столицы - будет тепло и сухо.

«Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько за осень», — сказал Киктев изданию «Вечерняя Москва».

Ранее синоптики уже говорили, что в 2020 году бабье лето задержится. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал о том, что москвичи могут расчитывать на вторую волну бабьего лета после непродолжительного похолодания.

Но специалисты отмечают, что подобное явление может привести к бесснежному декабрю.