Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 27 сентября 2020 года

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписался из немецкой клиники "Шарите" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписался из немецкой клиники "Шарите" и теперь проходит курс реабилитации. Однако вопрос о том, что же на самом деле случилось с политиком, до сих пор открыт.

Например, в министерстве иностранных дел РФ всерьез задумались - а не очередная ли это постановка на тему мистического применения химического оружия? Ведь Германия сразу отказала нашей стране в сотрудничестве по делу Навального после его перевода из омской больницы в берлинскую, а также развернула антироссийскую кампанию, ссылаясь на то, что блогер якобы был отравлен боевым ядом из серии "Новичок".

Более того, власти ФРГ на самом высоком уровне заявили о готовности эвакуировать оппозиционера, а при его транспортировке присутствовали военные специалисты, хотя российские врачи не выявили опасных веществ в крови и моче пациента.

Отдельное внимание в своем заявлении МИД РФ обратил на поведение руководства Организации по запрещению химического оружия. Техсекретариат ОЗХО начал «работу» с Германией по «отравлению» Навального, не оповестив об этом России и тем самым превысив свой мандат.

О том, что же на самом деле случилось с оппозиционером и не может ли он являться западным агентом, в эфире радио "Комсомольская правда" поспорили известные журналисты Олег Кашин и Сергей Мардан.

"Если поглядеть на Латинскую Америку, на Восточную Европу, как долго там англосаксы готовы выращивать следующее поколение альтернативных политиков? Они готовы их выращивать десятилетиями, дожидаясь момента, когда можно будет сорвать банк. Навальный для них понятная персона. Плевать им, что у него за душой. Он наемник мирового западного капитала. Возможно, я ошибаюсь, возможно, он второй Ленин, которого привезут в пломбированном вагоне", - сказал Сергей Мардан.

Олег Кашин согласился со своим коллегой в том, что Запад наращивает свою агентуру.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вовсе с уверенностью заявил - никто Навального не травил.

"Со средних веков яд любой действует моментально. Только это капля в любом количестве попадает в организм, человек умирает моментально. В этом весь смысл этого страшного оружия... . А это, оказывается, человек глотнул яда, полежал в Омске, полежал в Берлине и сейчас гуляет по Берлину – сегодня в бар пойдет ночной, пиво немецкое пьет", - высказался политик.

Жириновский считает, что Западу просто нужна была провокация. А Навального, по его мнению. завербовали еще 10 лет назад в Йельском университете США.

"На самом деле он абсолютно здоров, питался как хотел, никакой комы не было и это в чистом виде провокация", - добавил лидер ЛДПР.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета рейса Томск-Москва 20 августа. Лайнер осуществил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера ввели в кому и диагностировали у него серьезное нарушение обмена веществ. Яда в анализах не обнаружили.

Через несколько дней блогера лечили уже немецкие врачи - семья настояла на переводе пациента в берлинскую "Шарите". За пару недель Навальному стало лучше, его отключили от аппарата ИВЛ и разрешили ходить по палате. Выписали политика на 32 день пребывания в Германии. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации. Это займет не менее двух недель, заявили сторонники оппозиционера..

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