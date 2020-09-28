Совбез ООН планирует собрать экстренное заседание по Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности ООН может завтра собраться на экстренное заседание по Карабаху в формате закрытых консультаций, сообщил источник агентства ТАСС в понедельник, 28 сентября.

- Вероятнее всего, обсуждение состоится во вторник во время консультаций в закрытом формате. Встречу инициировали некоторые страны Европы, - отметил собеседник издания.

Формат консультаций предполагает, что участие в заседании смогут принять только представитель 15 государств Совета Безопасности без представителей сторон конфликта.

Как сообщал сайт kp.ru, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе серьезно обострился в минувшие выходные. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в вооруженных нападениях и провокациях, а международное сообщество призывает их решить конфликт мирным путем.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш накануне призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь в данном регионе и вернуться за стол переговоров. Он пообещал, что проведет телефонные разговоры с лидерами враждующих стран, чтобы призвать их прекратить бои в Карабахе.