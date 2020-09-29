Ценам на аренду жилья предсказали 8 процентный рост

Цены на аренду жилья могут вырасти на 8 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на аренду жилья в крупных городах могут вырасти на 8 процентов. Это произойдет к лету 2021 года, прогнозируют участники рынка недвижимости.

Рост начнется уже в этом году, до конца 2020-го прибавка составит 3-4%, а до следующего лета – еще 4%.

Регионы, где сильнее всего упали цены на аренду:

Москва -11%,

Казань – 9%,

Краснодар – 7%,

Новосибирск – 6%,

Санкт-Петербург – 4%.

Повышение почти перекроет потери, которые понесли собственники жилья. Но такой прогноз актуален при стабильном выходе из кризиса. Если же будут введены новые ограничения, то возможен иной сценарий.

Пока же в большинстве городов-миллионников фиксируется рост цен на аренду. За август прибавка составила 1,1%, пишет газета «Известия».

Рост цен предсказывают не только на аренду, но и на покупку жилья. К концу года ценник на недвижимость в новостройках может подскочить на 15%, на вторичном рынке — на 7%.

Одна из причин — выросший из-за льготной ипотеки и снятия карантина спрос. Риэлтор объясняет, когда выгодно покупать квартиру и как при этом сэкономить, передает телеканал "360".