В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вредоносным вмешательство западных политиков в ситуацию в Белоруссии, задав вопрос, поинтересовавшись на каком основании многие западные политики вдруг стали специалистами по событиям в республики.

«Эта ситуация является не то что недопустимой - а она недопустима с точки зрения международного права - она вредоносна», - отметила дипломат, уточнив, что анализируя нынешние заявления, связанные с призывами западных стран к Минску «что-то там сделать», «надо посмотреть на историю вопроса и понять, насколько они были непоследовательны в этой линии».

Комментируя протесты на улицах Белоруссии Захарова отметили, что в республики есть «объективные проблемы, с которыми люди выходят на улицу», но также есть люди, которые стали «проводниками зарубежного влияния». Поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил о конституционной реформе, которая, по ее словам, необходима для обсуждения острых тем.