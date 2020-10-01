Вероятность введения режима самоизоляции оценили в Роспотребнадзоре Фото: Лилия ЗАХАРОВА

На сегодняшний день введение нового режима самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекцией в России маловероятно. Такую оценку дал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Оно допускается при резком увеличении (числа заболевших), каких-то обстоятельствах, хотя так пока на данный момент это маловероятно», - заявил эксперт в эфире телеканала «Россия-24».

Малеев отметил, что при приеме решения будет учитываться количество бессистемных случаев заражения коронавирусом, потому что такие случаи не будут являться существенной нагрузкой на медицинскую службу.

Напомним, ранее московский мэр Сергей Собяни заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве, но предупредил о дальнейшем росте числа новых заражений в столице до 3 тысяч в сутки в ближайшее время. Градоначальник также рассказал об отсутствии планов по введению ограничений из-за коронавирусной инфекции, но назвал условия введения жёстких ограничений. По его словам, все может измениться в зависимости от поведения москвичей.