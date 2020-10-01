Собянин сообщил о временном закрытии московских учреждении допобразования

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московские учреждения дополнительного образования, в том числе спортивные кружки, музыкальные школы и дома детского творчества, временно закрываются с понедельника, 5 октября, в связи с распространением коронавирусной инфекцией в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и спортивном, и музыкальном, и в домах детского творчества - везде», - сообщил столичный мэр в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, все московские школьники отправятся на досрочные каникулы с понедельника, 5 октября. Вместо положенной неделе, отдыхать ученики будут целых две.

Как отметила ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, двухнедельные каникулы в московских школах необходимы для безопасности детей и их семей. При этом Собянин сообщил, что возврат учеников с осенних каникул будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.