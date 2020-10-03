Трампа доставили в военный госпиталь в Мэриленде

Президент США Дональд Трамп прибыл в военно-медицинский центр в штате Мэриленд Фото: REUTERS

Президента США Дональда Трампа, у которого накануне выявили коронавирус, доставили в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, передает агентство Reuters.

Практически все американские телеканалы показали кадры, как хозяин Овального кабинета в черной защитной маске выходит из президентской резиденции в Вашингтоне, машет рукой провожающим его сотрудникам Белого дома и журналистам. А потом, на прощание подняв большой палец вверх, давая понять, что с ним все в порядке, сладится в ожидавший его вертолет.

Сотрудники Белого дома вышли провожать президента Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что американский лидер с супругой сдали тесты на коронавирус, результаты оказались положительными у обоих. Позже в Белом доме объявили, что 74-летнего президента решили госпитализировать «на несколько дней» в качестве меры предосторожности, но он будет работать из президентского офиса в медцентре.

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