«Осторожный оптимизм»: врач рассказал о лечении Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Медики с «осторожным оптимизмом» оценивают состояние президента США Дональда Трампа, у которого ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера Шон Конли.

«Пока еще рано говорить, что худшее позади, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», - отметил он.

По его словам, Трамп провел большую часть дня, занимаясь своими рабочими обязанностями, и без труда передвигаясь по медицинскому блоку, где проходит лечение.

Конли сообщил, что глава Белого дома принял вторую дозу экспериментального препарата против коронавируса Ремдесивир, а насыщенность крови кислородом сохраняется на высоком уровне – в районе 96-98 процентов.

Напомним, изначально Конли сообщил, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Однако позже у 74-летнего американского лидера начали проявляться симптомы заболевания - кашель и повышенная температура тела. В Белом доме сообщили, что президента решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Накануне решил рассказать гражданам страны о том, как у него протекает болезнь. В своем видеообращение он сообщил, что чувствует себя лучше, и в скором времени планирует вернуться к предвыборной кампании.