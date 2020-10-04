НКР заявила о ракетных обстрелах Степанакерта Фото: REUTERS

Министерство непризнанной Нагорно-Карабаксхской республики (НКР) сообщило, что утром в воскресенье, 4 октября, Степанакерт подвергся ракетному обстрелу со стороны Азербайджана.

«ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами», - говорится в Telegram-канале военного ведомства НКР.

По данным Минобороны Армении, под обстрелом в столице непризнанной НКР оказались и гражданские объекты

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле городов Тертер и Физули со стороны Степанакерта. В военном ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные «принимают адекватные ответные меры».