Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий. Об этом он сообщил на встрече с руководителями парламентских фракций.

Вопрос о справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам поднял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, и глава государства с ним согласился.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть над чем работать, безусловно, с вами согласен», - сказал Владимир Путин.

После встречи с президентом Миронов рассказал, что глава государства поручил кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Общественной палате выступили с инициативой доплачивать за труд пенсионерам, которые работают во время вспышки коронавируса.