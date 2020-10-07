Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий. Об этом он сообщил на встрече с руководителями парламентских фракций.
Вопрос о справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам поднял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, и глава государства с ним согласился.
«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть над чем работать, безусловно, с вами согласен», - сказал Владимир Путин.
После встречи с президентом Миронов рассказал, что глава государства поручил кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Общественной палате выступили с инициативой доплачивать за труд пенсионерам, которые работают во время вспышки коронавируса.