Яндекс сделал программу «Помощь рядом» постоянной

«Помощь рядом» — программа по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

«Яндекс» обновил свой проект «Помощь рядом», который был запущен в конце марта для помощи тем, кто оказался в эпицентре борьбы с коронавирусом во время вспышки COVID-19 в России, и теперь это постоянная программа по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций.

Как рассказали в пресс-службе компании, «фонды помогают людям в трудной ситуации, а «Яндекс» будет помогать фондам своими сервисами и технологиями.

Уточняется, что сейчас в программе два направления: во-первых, это организация поездок для подопечных фондов — маломобильных детей и взрослых, которых автомобили из таксопарков-партнёров Яндекс Go бесплатно возят на приём к врачу, реабилитацию, обучение и по другим важным делам.

Во-вторых, компания бесплатно предоставляет фондам свои сервисы для бизнеса: Диск, Трекер, Облако, Телефонию и другие. Например, сотрудники и волонтёры организаций в Трекере могут вести учёт заявок и работать с документами, на Диске — хранить обучающие материалы и видеоролики, в Облаке — размещать веб-проекты для благотворителей, а через Телефонию поддерживать связь со своими подопечными и их родственниками.

«В этом непростом году мы много сотрудничали с благотворительными фондами и в деталях узнали, как устроена их работа. Фонды сопровождают своих подопечных на каждом шагу: консультируют, помогают собрать документы, заботятся о том, как человек будет добираться до места лечения. С нашей помощью они смогут решать многие задачи быстрее», — говорит руководитель программы «Помощь рядом» Ольга Никитушкина.

Напомним, в рамках этого проекта «Яндекс» организовывает поездки на такси для врачей и медицинских работников, которым нужно посетить пациентов на дому или доставить тесты на коронавирус и лекарства, помогает донорам добраться до центров переливания крови и обратно, а также работникам соцслужб – развозить нуждающимся продукты. Компания уже вложила в программу «Помощь рядом» 250 миллионов рублей.

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