Из-за взрывов в Рязанской области эвакуировали 1,6 тысяч человек

Кадр с видео, снятого очевидцем пожара в Рязанской области.

Свыше 1 600 человек из 14 населенных пунктов в Рязанской области, по предварительным данным, эвакуировано из-за пожара и взрывов боеприпасов. Пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов сообщил, что власти региона создают пункты временного размещения.

"ПВР создаются в Скопинском, Милославском, Кораблинском и Ряжском районах, они располагаются в школах и административных зданиях", - сообщил Арапов агентству ТАСС.

Также уточняется, что в управлении образования региона приняли решение временно разместить люднй из пострадавших районов в школе села Вослебово.

"Здесь 68 человек, это взрослые, детей среди них нет. Мы планируем [открыть] еще два резервных ПВР в Ильинской школе и Горловском интернате, в общей сложности на 150 мест. Но рассчитываем, что обойдемся ПВР в Вослебово", - отметила начальник управления образования Рязанской области Галина Буценко.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 7 октября, в бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар и взрывы боеприпасов. На данный момент для тушения пожара в регион направлен самолет Ил-76 МЧС России, поезд и пожарный танки. МЧС увеличило группировку пожарных и спасателей, которые привлечены к ликвидации возгорания, до 100 человек и 26 единиц техники.