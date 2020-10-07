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Тушить пожары на складе боеприпасов под Рязанью отправились 100 спасателей из Подмосковья

Из ближайших населенных пунктов эвакуировали более 1600 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается

Фото: Кадр видео

На помощь в тушении пожаров на складе боеприпасов в Рязанской области из Подмосковья отправились 100 спасателей и 26 единиц техники, в том числе десять автоцистерн. Об этом вечером в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщается также, что из 14 населенных пунктов, расположенных в опасной близости к месту происшествия, эвакуированы более 1600 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на военных складах в Рязанской области, где произошли взрывы, находилось около 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. К этому часу интенсивность взрывов постепенно снижается: сейчас разрывы боеприпасов происходят примерно раз в десять минут.

В связи с произошедшим в Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ).

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