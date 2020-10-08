ABC: Коронавирус обнаружен у десятков сотрудников Белого дома

За последние дни коронавирус был обнаружен у Фото: REUTERS

После того, как президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом, COVID-19 выявили у 34 сотрудников Белого дома и из знакомых, передает телеканал ABC.

Корреспонденты канала пытались подсчитать заразившихся представителей вашингтонской администрации самостоятельно, однако бросили эту затею, когда в распоряжение редакции попал отчет Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Отмечается, что количество перечисленных в документе имен значительно превысило оценки журналистов.

Среди тех, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат, упоминаются многие советники и помощники Трампа. В частности, COVID-19 обнаружен у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни и четырех ее заместителей, старшего советника президента Стивена Миллера, личного помощника Трампа Ника Луны и его бывшей советницы Келлиэнн Конуэй.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Конуэй в конце сентября присутствовала на мероприятии в Розовом саду Белого дома, где было около 140 человек, причем большинство – без масок.

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