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Коронавирус Covid-19

Экс-советница Трампа заразилась коронавирусом

Келлиэнн Конуэй сообщила, что ее тест на COVID-19 оказался положительным, но чувствует она себя хорошо
Источник:kp.ru
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Бывший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что заразилась коронавирусом

Бывший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что заразилась коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна сотрудница Белого дома заразилась коронавирусом. Бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй вслед за коллегой Хоуп Хикс и Дональдом Трампом тоже сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат.

«Сегодня вечером результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. У меня легкие симптомы (небольшой кашель), я чувствую себя хорошо. Проконсультировавшись с врачами, я ушла на карантин», - написала Келлиэнн Конуэй в пятницу на своей странице в Twitter.

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Всем известно, что в США политики менее сдержанные и более открытые, но чтобы настолько (подробности).