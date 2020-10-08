Лишившаяся руки Рита Грачева рассказала, как прошла ее тайная свадьба Фото: ВКонтакте

Маргарита Грачева тайно вышла замуж, произошло это знаменательное событие 5 сентября 2019 года. В беседе с Пятым каналом жертва домашнего насилия рассказала, как прошла церемония, и при каких обстоятельствах любимый сделал ей предложение.

За судьбой Маргариты следила вся страна, в одночасье она из обычной девушки превратилась в знаменитость. Это страшное событие вряд ли удастся когда-либо забыть, напоминают бионическая рука. Настоящую отрубил бывший муж.

Несчастье не сломало желание жизнь и быть счастливой. Перебравшись с детьми в Санкт-Петербург Рита познакомилась с Максимом, вскоре молодой человек сделал предложение.

- Это было по пути к адвокату. Где-то на Невском я начала говорить, что мне нужны серьезные отношения, я устала от неопределенности. А он попросил закрыть глаза достал из бардачка комикс — ручной работы, о нас. И на последней странице было — „Ты выйдешь за меня замуж?“. И он как раз еще кольцо подарил, — поделилась своим счастье девушка.

Свадьбу играли тайно, вдвоем пришли в ЗАГС, расписались, а после отправились на фотосессию.

- Фотографу врали, что это love story, чтобы держать тайну до конца, потом уехали в Турцию, - рассказывает девушка.

Только к годовщине совместной жизни, Маргарита открыла свою тайну. Собрали родных и близких, отметили знаменательное событие.

- Никто до последнего не знал, мама немного обиделась, ей тяжело. Но я надеюсь, со временем она поймет и примет это», — заключила Грачева.