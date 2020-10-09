Нобелевская премия мира 2020 присуждена Всемирной продовольственной программе

Церемония объявления лауреата одной из самых престижных в мире наград прошла в Осло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира в 2020 году Всемирной продовольственной программе ООН (World Food Programme (WFP)). Церемония объявления лауреата одной из самых престижных в мире наград прошла в Осло в пятницу, 9 октября.

Премия была присуждена за усилия WFP по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий жизни жителей в пострадавших от конфликта районах и за то, что она выступает в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве средства ведения войны и конфликтов.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается вопросам борьбы с голодом и содействия продовольственной безопасности. В 2019 ее члены оказали помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах.

Лауреат Нобелевской премии мира этого года также играет играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве по формированию продовольственной безопасности и вносит вклад в мобилизацию государств-членов ООН для борьбы с проблемой голода.

По завещанию Альфреда Нобеля премия мира присуждается лицу, которое смогло добиться наибольших успехов по достижению мира и сплоченности народов, сокращению действующих вооруженных сил, проведению мирный переговоров и привлечению внимания к данной проблеме. Присуждается она, как правило, политикам, политическим активистам и правозащитникам. Решение о присуждении награды принимает комитет в составе пяти человек.

В прошлом году Нобелевской премии мира удостоился Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии, который внес существенный вклад в урегулирование приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, премию в области литературы в 2020 году присудили Луизе Глюк за ее «безошибочный поэтический голос и суровую красоту».