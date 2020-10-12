Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса, когда сочтёт это необходимым, сообщили в Кремле

Песков рассказал, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны по поводу ситуации с коронавирусом, если посчитает это необходимым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Сейчас целая система выстроена по борьбе с коронавирусом. Её формировали весной. Сейчас ситуация иная, система эффективность показывает. Да, количество инфицированных растёт, но система работает – нужно только повысить самосознательность людей, - отметил пресс-секретарь президента.