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В Минобороны Турции, заявили, что Армения должна уйти с оккупированной территории Азербайджана

Заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Сергея Шойгу с Хулуси Акаром
Дарья Казакова
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Хулуси Акар отметил, что Азербайджан не может дальше ждать решения по вопросу Нагорного Карабаха

Хулуси Акар отметил, что Азербайджан не может дальше ждать решения по вопросу Нагорного Карабаха

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 октября, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе беседы Акар отметил, что Армения должна уйти с оккупированной территории Азербайджана.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по нападению Армении на Азербайджан, а также [по ситуации] в Идлибе и Ливии. В ходе разговора министр Акар заявил о необходимости прекращения нападений на гражданские поселения, а также о выводе [Армении] с оккупированных территорий", - утверждается в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Хулуси Акар также отметил, что Азербайджан не может и дальше ждать решения по вопросу Нагорного Карабаха.

"Турция поддерживает начатую Азербайджаном операцию по возвращению своей территории", - добавил глава Минобороны Турции.

Таким образом, Анкара "выполнила свои обязательства в рамках достигнутого 5 марта 2020 года меморандума по обеспечению мира и стабильности в Идлибе".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Франция оценивает вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт как попытку интернационализации.