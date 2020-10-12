В Минобороны Турции заявили, что Армения должна уйти с оккупированной территории Азербайджана

Хулуси Акар отметил, что Азербайджан не может дальше ждать решения по вопросу Нагорного Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 октября, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе беседы Акар отметил, что Армения должна уйти с оккупированной территории Азербайджана.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по нападению Армении на Азербайджан, а также [по ситуации] в Идлибе и Ливии. В ходе разговора министр Акар заявил о необходимости прекращения нападений на гражданские поселения, а также о выводе [Армении] с оккупированных территорий", - утверждается в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Хулуси Акар также отметил, что Азербайджан не может и дальше ждать решения по вопросу Нагорного Карабаха.

"Турция поддерживает начатую Азербайджаном операцию по возвращению своей территории", - добавил глава Минобороны Турции.

Таким образом, Анкара "выполнила свои обязательства в рамках достигнутого 5 марта 2020 года меморандума по обеспечению мира и стабильности в Идлибе".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Франция оценивает вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт как попытку интернационализации. Кроме того, глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что в настоящее время ситуация обостряется новым воздействием внешних факторов: впервые за историю конфликта на стороне Азербайджана так открыто выступила Турция.

При этом Азербайджан и Армения пришли к соглашению, согласно которому с 10 октября объявляется прекращение огня. Также уточнялось, что стороны при поддержке ОБСЕ готовы перейти к переговорам.