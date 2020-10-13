Анатолий Вассерман показал журналистам свою квартиру

Анатолий Вассерман показал журналистам, как он живет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман показал журналистам, как он живет. Его квартира площадью 100 квадратных метров расположена на 30-м этаже элитной новостройки на Ходынском поле в Москве.

Причем съемочную группу телеканала НТВ Анатолий Вассерман, не стесняясь, встретил в одних трусах: его жилье – это территория его свободы.

В квартире, которую знаменитый эрудит получил от одного из каналов для своего проекта, обустроена и домашняя студия, где работать безопаснее и спокойнее. Однако жилище Вассермана больше похоже на библиотеку. Правда, хозяин признался, что из всего этого множества книг он прочел чуть больше четверти, но надеется когда-нибудь «отойти от дел» и перечитать все.

Съемочную группу Анатолий Вассерман встретил в одних трусах. Фото: кадр видео НТВ

Кроме того, в квартире Вассермана очень много различных календарей (есть и эротические), наград и кубков. Имеется у публициста и оружие – как холодное, так и огнестрельное. Например, как сообщили побывавшие в его квартире репортеры, прямо возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.

«Что касается настоящего оружия, меня еще в седьмом классе научили, как зарезать человека сигаретным фильтром», - приводит телеканал слова Анатолия Вассермана.

Напомним, как писал, ранее участник практически всех существующих в России интеллектуальных шоу прокомментировал сайту kp.ru ситуацию с пандемией коронавируса на планете.