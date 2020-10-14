Найдены и арестованы новые многомиллионные счета экс-министра Абызова

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обвиняют в ряде коррупционных преступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе расследования по делу обвиняемого в коррупционных преступлениях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Следственный комитет России обнаружил его новые банковские счета, суд уже наложил на них арест.

Об этом журналистам в ночь на 14 октября рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах. Он отметил, что обнаружить счета бывшего чиновника удалось «благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков». Сколько там было денег, он не уточнил.

«Сумма арестованного столичным судом имущества – многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, экс-министр был арестован в марте прошлого года, он обвиняется по нескольким статьям: создание преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, а также мошенничество в особо крупном размере.

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