СК выяснил, как экс-министр Абызов выводил 4 миллиарда рублей на Кипр

Следственный комитет (СК) России установил причастность бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова к целой серии преступлений, а также его новых подельников. Об этом журналистам во вторник сообщили в СК России.

- Установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу. Кроме того, стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них: бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников, - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия выявить факт легализации денежных средств "удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр".

- В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на общую сумму в размере 4 миллиарда рублей. Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, - прокомментировала выводы следствия Петренко.

Также следователи установили факт коммерческого подкупа: "В 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.

Не исключено, что и на этих преступных эпизодах следствие не остановится: Абызов обладал довольно широкими связями и полномочиями.

Напомним, в прошлом году следователи нашли на счетах Абызова валюты почти на 9 миллиардов рублей. Басманный суд столицы наложил арест. Там оказалось тоже 121,7 миллионов евро (порядка 8,7 миллиардов рублей).

Абызова обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

Своей вины Абызов не признает.