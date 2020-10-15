Эксперт рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Советы эксперта особенно актуальны сейчас, когда многие работают из дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук. Советы специалиста особенно актуальны сейчас, когда многие работают из дома.

Например, не стоит поддаваться искушению залезть с ноутом в постель и поработать, уютно свернувшись под одеялом. Дело в том, что включенное электронное устройство лучше не ставить на диван или кровать: такие мягкие поверхности, как плед или подушка могут частично перекрывать вентиляционные отверстия, что приведет к перегреву ноутбука.

«Из-за перегрева устройство может отключиться или он даже может спровоцировать выход компонентов из строя. Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер», - пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Не стоит также работать с ноутбуком на кухне: умную технику может вывести из строя случайно пролитая вода. В лучшем случае можно отделаться легким испугом или заменой клавиатуры, в худшем – если жидкость попадет на материнскую плату, она может «коротнуть», предупреждает специалист.

Кроме того, ноутбук не должен находиться рядом с другими электроприборами, с магнитами.

«Дело в том, что в обычном жестком (HDD) диске используется магнитная система хранения информации. Близость с магнитами и другими электроприборами может создать магнитные помехи, которые, в свою очередь, могут привести к потере данных на носителе», - пояснил Антон Аверин.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается, а также как ускорить его работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли смысл заклеивать камеру в ноутбуке

Разбираемся со специалистами по защите компьютерных данных (подробности).