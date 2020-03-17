Услуги доставщиков еды стали пользовать повышенной популярностью на фоне коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T09:33:40+03:00

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Распространение коронавируса по миру постепенно изменяет привычное поведение людей. Многие отказываются от походов в рестораны и кафе, а вместо этого выбирают доставку готовых блюд на дом. А чтобы минимизировать риски клиентов и сотрудников, многие службы по доставке решили поменять регламент работы.

Например, Delivery Club внедрил функцию бесконтактной доставки, а курьеров начал обеспечивать медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

- Рассчитываем, что бесконтактная доставка сделает использование сервиса более комфортным для пользователей. Оценят те, кто соблюдает режим изоляции или по собственной инициативе принимает дополнительные меры профилактики, - комментирует операционный директор DC Мухит Сейдахметов.

Только за минувшие выходные количество заказов на доставку увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными. Средний чек вырос на 15%.

Не исключено, что переход на дистанционную работу и карантин в учебных заведениях спровоцирует еще одно повышение.

В «Яндекс.Еде» отметили, что все заказы по умолчанию доставляются бесконтактным способом. Курьер размещает еду в термосумке, а клиент самостоятельно забирает ее у входной двери.

- В «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» нет наличного расчета: все заказы заранее оплачены картой, — сообщил «Известиям» Владимир Исаев, PR-директор сервиса.

Курьеры тоже получили рекомендации, как обезопасить себя от вирусов. Им советуют чаще мыть руки, избегать рукопожатий и иметь при себе обеззараживающие гели. В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к медикам. А вот заказы из больниц разрешено не брать в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса россияне стали чаще выбирать для покупок онлайн-магазины. Многие предпочитают не рисковать и не выходить в торговые точки, а заказать доставку в Сети. Количество данных заказов увеличилось почти на четверть.

Тем временем врачи дают советы, как вести себя в магазине, если уж без визита в торговую точку никак не обойтись. Есть места, где скапливается максимальное количество микробов - это потенциальные переносчики инфекций. В первую очередь тележки и корзинки для продуктов. на ручках может быть плесень, грибки и стафилококки.

Ленты для транспортировки продуктов и аппараты для приема банковских карт - тоже потенциально опасны, так как во время большого потока покупателей их никто не обрабатывает.

Придя домой обязательно нужно хорошо вымыть руки с дезинфицирующим средством, а телефон протереть салфетками с таким же эффектом, пишет сайт "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU