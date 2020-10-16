Проект о продлении льготной ипотеки под 6,5% внесли в правительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 16 октября, Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых до 1 июля следующего года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Минфином России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина … подготовлен и внесен … проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года», - говорится на сайте министерства

По данным ведомства, продление программы до 1 июля следующего года позволит дополнительно выделить 354 тысяч кредитов на 1,1 триллионов рублей, из них 90 тысяч кредитов на 270 миллиардов рублей уже в ноябре - декабре этого года.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку новостройки начала действовать в конце апреля этого года. По ней можно получить кредит по ставке не выше 6,5 процента годовых. Минфин России ранее предлагал продлить программу до 31 декабря следующего года. Накануне президент России Владимир Путин предложил продлить программу минимум до середины следующего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что программу могут продлить до 1 июля следующего года.