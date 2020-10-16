Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли Фото: Анастасия Осипова

Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний об отмене сделки по покупке банка - TCS Group за 5,5 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», - приводит ТАСС заявление регулятора, где отметили, что проверка подобных ситуаций является стандартной практикой.

В Центробанке также уточнили, что в случае выявления подозрительных операций, сообщат обо всем после окончания расследования, чтобы опосредованно не влиять на котировки акций.

Напомни, в пятницу, 16 октября, «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров с компанией «Яндекс» по продаже банка. Основатель банка Олег Тиньков в письме к сотрудникам заявил, что лично принял решение об отмене сделки. Как писал сайт kp.ru, акции российской IT-компании упали на 4,1 процента к отметке закрытия предыдущей сессии, до 4 560,2 рубля за бумагу.