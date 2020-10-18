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На Венере обнаружили еще один возможный признак жизни

На планете нашли простейшую аминокислоту глицин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Венере обнаружили еще один возможный признак жизни

На Венере обнаружили еще один возможный признак жизни

Фото: Shutterstock

На Венере обнаружили простейшую аминокислоту глицин, которая может указывать на наличие жизни на планете. Об этом рассказал в своем исследовании Ариджиты Манны Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.

Для обнаружения на планете глицина использовалась Атамаксткая большая антенная решетка. Вещество удалось определить из-за характерной линии поглощения на частоте 261.87 ГГц. Отмечается, что наибольшее содержание вещества наблюдалось на экваторе Венеры.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», - отметил ученый в своей статье на портале arXiv.

По мнению экспертов, такое открытие может говорить о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

Напомним, ранее многие исследователи считали, что Венера – планета, лишенная тектоники плит, которая находится в состоянии покоя последние полмиллиарда лет. Однако в конце июля там нашли активные вулканы, которые поставило под угрозу теорию о мертвой планеты Снимки разных лет показали, что в южном полушарии планеты произошли изменения поверхности, в итоге специалисты обнаружили тридцать семь точек вулканической активности. В сентябре ученые обнаружили в атмосфере Венеры следы Фосфина, что также может означать наличие жизни на планете.