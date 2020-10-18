Швеция изменила стратегию борьбы с коронавирусом

Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швеции, где во время первой волны пандемии коронавируса власти отказались вводить карантин, как это сделали остальные государства Евросоюза, из-за увеличения числа заболевших COVID-19 решили изменить стратегию борьбы с распространением инфекции.

Новые правила вступают в силу с понедельника, 19 октября. Теперь в отдельных регионах, где зафиксирован рост заражений, будут вводиться локальные карантинные меры. В частности, местных жителей попросят избегать многолюдных мест, носить защитные маски, а также могут быть введены ограничения на пользование общественным транспортом, сообщает газета The Daily Mail.

Отмечается, что число заболевших в стране стало расти с начала осени, и надежды шведских властей на «коллективный иммунитет» не оправдались. Однако новые меры не будут жесткими, это только рекомендации, а не требования, и вводить штрафы за их несоблюдение не планируется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по показателю смертности от коронавируса весной Швеция заняла первое место в мире. Однако по итогам второго квартала 2020 года падение ВВП страны составило всего 7%, что примерно на две трети меньше, чем могло быть, если бы Швеция ввела жесткие карантинные меры.