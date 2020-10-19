Последние новости на утро 19 октября 2020: Ученый предупредил, что накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

«КП» – о последних новостях на утро 19 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 19 октября 2020 года. К нашей планете приближается небольшой, размером примерно «с холодильник», астероид 2018VP1. Небесный объект может упасть на Землю перед самыми президентскими выборами в США — 2 ноября, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Об этом ученый написал на своей странице в Instagram.

К слову, действующий президент США Дональд Трамп продолжает пугать сограждан победой своего соперника – кандидата от демократов Джозефа Байдена – на выборах главы государства 3 ноября. В этот раз хозяин Овального кабинета заявил, что если Байден победит и займет его место в Белого доме, то Америку ждет «Великая депрессия», как в 1929-1933 годах.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если будет известно, что поддерживаемый Анкарой Баку, не станет идти путем переговоров. Он пояснил, что страна «приостановила» процесс признания независимости Карабаха, чтобы «не усложнять» переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Кроме того, Армен Саркисян сообщил, что в Карабахе используется оружие НАТО, и Армения обратилась к Североатлантическому альянсу за разъяснениями, давало ли руководство военного блока согласие на применение своих вооружений в зоне конфликта. Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооружённые силы уничтожили армянский тактический беспилотник, но в Ереване это заявление Баку назвали «ложью», заявив, что у них «нет сбитого самолета».

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что если все студенты и преподаватели российских вузов будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, то обучение в высших учебных заведениях страны не придется переводить в онлайн-формат из-за коронавируса.

К слову, академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев считает, что число заразившихся COVID-19 в России пойдет на спад зимой, а весной снова может возрасти, но новый всплеск будет уже не такой интенсивный.

И напоследок новость от ближайших соседей. Активисты в Харькове потребовали «декоммунизировать» колбасу «Радянську» («Советскую»), которую производит городской мясокомбинат. Граждане обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием переименовать продукцию.

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Объявленное в ночь с 17 на 18 октября перемирие продержалось недолго. Уже утром в воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушениях достигнутых ранее договоренностей. В районе населенного пункта Гадрут в Карабахе продолжаются артиллерийские дуэли. Залпы орудий слышны в соседнем городе Шуши (подробности).