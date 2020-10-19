В штабе Трампа посоветовали ему не перебивать Байдена на следующих дебатах

На предстоящих дебатах Трампу посоветовали не перебивать Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующему президенту США Дональду Трампу дали совет не перебивать кандидата от демократов Джо Байдена на следующих дебатах, которые состоятся в четверг. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в штабе американского лидера.

Помощники дали американскому лидеру совет говорить более спокойно и больше шутить. Команда Трампа считает, что если предоставить Байдену говорить больше, то он может выглядеть болтливым. Предвыборный штаб Трампа уверены, что требуется только "позволить людям проголосовать за него и "не спасать" Байдена в ходе дебатов.

Напомним, что всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. На них будут избраны президент и вице-президент США, а также все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Основными лидера предвыборной гонки являются выступающей от республиканцев Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.