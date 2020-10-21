Кравчук назвал условия, при которых наступит мир в Донбассе

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, перечислил условия, при которых в регионе наступит мир.

По его словам, нужно принять пакет законов о реинтеграции «неподконтрольных территорий» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший глава Незалежной отметил, что реинтеграция Донбасса – комплексная задача и должна проходить в четыре этапа:

прекращение войны,

проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях,

формирование исполнительной власти в ДНР и ЛНР;

принятие пакета законов экономического характера, в том числе таких, которые создадут условия для инвестиций и бизнеса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост главы государства, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.

А перед этим уволил с должности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который сказал, что не видит ни доказательств, ни признаков войны Незалежной с Россией, а также призвал Киев выполнить Минские соглашения, предоставив территории Донбасса особый статус, и провести там выборы.

Накануне же Зеленский сообщил, что после начала процесса безопасной реинтеграции региона Киев подготовит пакет законов о «переходном периоде».