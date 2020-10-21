Актриса Ольга Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Дроздова опровергла информацию о том, что была госпитализирована в медицинское учреждение. В среду, 21 октября, она сообщила, что находится дома и хорошо себя чувствуют.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что Ольга Дроздова якобы попала в одну из столичных больниц из-за жалоб на боли в сердце.

- Вы что, я нахожусь дома, все в полном порядке. Откуда такая информация берется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Я спокойно сплю дома, - объяснила актриса в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт Kp.ru, в конце декабря прошлого года Ольга Дроздова и Дмирий Певцов отметили 25-ю годовщину свадьбы и 30-летие со дня знакомства. Они по праву считаются одной из самых крепких пар. У них подрастает 12-летний сын Елисей. Кроме этого у супругов есть приемная дочь Алена Деркач.